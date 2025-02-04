Şırnak’ta çıkan kavga kanlı bitti: Bıçaklayıp kaçtı!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gece saatlerinde ismi öğrenilemeyen cinayet şüphelisinin çalıştığı mahalle bakkalına giden 16 yaşındaki Barış Nas, bir süre dükkânda tartıştı. Dükkânda başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüşünce ismi öğrenilemeyen genç elindeki bıçakla Nas'ı kalabalığın arasında bıçaklayıp kaçtı. Cinayet anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Katil zanlısı aynı gün güvenlik güçleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.