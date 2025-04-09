Haberler Yaşam Haberleri Şırnak’ta feci olay! 19 yaşındaki çoban dağlık alanda bıçaklanarak öldürüldü
Giriş Tarihi: 9.4.2025 22:30 Son Güncelleme: 9.4.2025 22:52

Şırnak’ta feci olay! 19 yaşındaki çoban dağlık alanda bıçaklanarak öldürüldü

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Sırtköy beldesinde çobanlık yapan 19 yaşındaki Kamil Aslan, Çiyaye Sipi bölgesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Genç çobanın ölümü, sahipsiz dönen koyunlar sayesinde ortaya çıktı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta feci olay! 19 yaşındaki çoban dağlık alanda bıçaklanarak öldürüldü

Edinilen bilgilere göre, Aslan'dan haber alamayan köylüler, akşam saatlerinde koyunların tek başına köye dönmesi üzerine şüphelenerek harekete geçti. Koyunların geldiği yönü takip eden köylüler, kısa süre sonra Kamil Aslan'ın cansız bedenini dağlık alanda buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, genç çobanın aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Aslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrası hastane çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, jandarma ekipleri faillerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak’ta feci olay! 19 yaşındaki çoban dağlık alanda bıçaklanarak öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz