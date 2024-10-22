Şırnak’ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bayram'ın cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü Olayın ardından H.B., tüfeğiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.