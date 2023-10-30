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Giriş Tarihi: 30.10.2023 23:37

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 78 gözaltı

Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 78 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

İHA
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 78 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 4,29 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 6,63 gram eroin, 9.885 paket sigara, 487 adet puro, 25 kg. nargile tütünü, 1 kg. tütün, 4.376 adet muhtelif emtia,1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet fişek 9 adet cep telefonu, 38 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet kol saati, 18 adet elektronik emtia, 58 kg. kaçak çay ve 31 adet sahte dolar ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 46 kişi kaçakçılık, 20 kişi asayiş ve 2 şüpheli sahte belge ile ülkeden illegal çıkış yapmaya çalışma suçundan toplam 78 şüpheli gözaltına alındı.

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Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 78 gözaltı
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