Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta korkunç kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 22.11.2023 00:52

Şırnak'ta korkunç kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Şırnak Silopi'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

AA
Şırnak’ta korkunç kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

F.T. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, İpekyolu Caddesi Kizir mevkisinde A.Y. yönetimindeki 73 T 2021 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada taksi sürücüsü A.Y. ile aynı araçtaki 5'i Irak uyruklu 6 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nevzat Ç. (42) ile Irak uyruklu Eyüp A. (47) müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Nevzat Ç. ve Eyüp A.'nın cenazeleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Ticari taksinin Habur Sınır Kapısı'na gitmekte olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Kilosu tam tamına 250 bin TL! Duyan oraya koştu
MHP Lideri Bahçeli’den yüzde 50+1 açıklaması: Aksayan yönleri varsa düzeltilmelidir
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
İYİ Parti’de şimdi de ‘liste’ skandalı! Akşener’e adeta ateş püskürdü! “AHLAKİ SORUN!”
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Azerbaycan'dan ABD'ye "Ermenistan" tepkisi: İkiyüzlülüğün tezahürü
Fransız televizyon kanalı sunucusu, İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı!
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Yolyemezler suç örgütü çökertildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'ta korkunç kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA