Şırnak’ta lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde İdil ilçesi Gültepe Mahallesi Çığır mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre lastiği patlayan Mahmut İsmail idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada İsmail olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Mahmut İsmail'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Otomobildekilerin aynı aileden ve Suriye uyruklu oldukları, Mersin'den Cizre ilçesine taziye için gittikleri öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.