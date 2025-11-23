Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! 7 yaralı
Giriş Tarihi: 23.11.2025 18:33

Şırnak’ın İdil ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İdil-Cizre D-380 kara yolu Sırtköy yol kavşağı yakınlarında meydana geldi. Cizre'den İdil yönüne giden A.S. (23) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen S.K. (31) idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle ters dönerken, kazada hafif ticari aracın sürücüsü S.K. ile araçlardaki M.S. (20), A.K. (28) H.F.A. (24), B.H.Ç. (27), U.A.Ç. (4) ve E.A.Ç. (34) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

