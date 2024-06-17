Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta terör örgütlerine operasyon: 10 kişi gözaltında
Giriş Tarihi: 17.6.2024 17:47

Şırnak'ta terör örgütlerine operasyon: 10 kişi gözaltında

Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

İHA
Şırnak’ta terör örgütlerine operasyon: 10 kişi gözaltında

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla, 5'i ifadeleri akabinde serbest bırakıldı.

FETÖ OPERASYONUNDA 2 GÖZALTI

FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest, 1 şüpheli ise ifadesi akabinde serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'ta terör örgütlerine operasyon: 10 kişi gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA