Şırnak'tan Berlin'e uzanan kan davası! "Babamı neden öldürdüğünü söylemeden barış yok!"

Şırnak- Berlin hattında yaşanan sırlarla dolu cinayetin fitili ilk olarak 20 Şubat 2021 tarihinde Şırnak'ın İdil İlçesi'ne bağlı Sulak Köyü'nde arıcılık yapan 9 çocuk babası Mehmet Şirin Sağman (59), evine misafirliğe gelen Mehmet Şirin Sağman (28) tarafından 4 kurşunla infaz edilmesiyle ateşlendi. Öldürülen Yencer toprağa verilirken, Sağman cinayetin ardından kısa bir süre sonra yakalandı. Suçlamaları kabul eden ve tutuklanarak cezaevine giren Sağman, cinayetin nedenini ise hiçbir zaman açıklamadı.
AİLE BÜYÜKLERİ DEVREYE GİRDİ
Yençer ve Sağman aileleri arasında kan davası başlayacakken, köyün ileri gelenleri iki aileyi barıştırmak için bir araya geldi. Öldürülen Yencer'in Türkiye'de yaşayan 5 çocuğu, "Sağman Ailesi'nin Sulak Köyü'nü terk etmesi" koşuluyla barışmayı kabul etti. Yencer'in Almanya'da yaşan 4 çocuğu ise "Katil babamızı neden öldürdüğünü anlatsın, yoksa barış olmaz" dedi.
MARKET ALILVERİŞİ İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞLARDI...
Cinayetin hemen ardından Mehmet Şirin Sağman'ın amcası Süleyman Sağman eşi, çocukları ve damatlarını da yanına alarak Almanya'ya kaçak yollarla giriş yaptı. Almanya'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı 33 bin nüfuslu Bad Nauheim kasabasında yaşamaya başlayan ve dönercilik yapan Mehet Şirin Sağman (59) ve damadı Hüseyin Sağman (28) geçtiğimiz Cumartesi günü market alışverişi için dışarıya çıktı.
MOTOSİKLETLE GELDİLER ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE...
Apartmanın merdivenlerinden inen Süleyman Sağman ve damadı Hüseyin Sağman arabalarına yöneldikleri sırada sokakta motosikletle ilerleyen 3 kişi ateş etmeye başladı. Süleyman Sağman kanlar içinde yere yığılırken, kayınpederinin vurulduğunu gören Hüseyin Sağman, apartmana doğru geri koşmaya başladı. Ancak apartman girişinde vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle oda yere yığıldı.
OLAY YERİNDE 15 MERMİ!
Silah sesleri nedeniyle sokağa fırlayan Sağman ailesinin yakınları korkunç manzarayla karşılaştı. Olay yerinde çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, Süleyman Sağman ve damadı Hüseyin Sağman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde 15'e yakın mermi ele geçirildi.
BİR KİŞİ YANLIŞLIKLA GÖZALTINA ALINDI
Korkunç cinayetle ilgili polis soruşturma başlatırken, olay anında bölgeden geçtiği tespit edilen Abdulkadir E. (31) ve araçta bulunan kuzeni gözaltına alındı. Ancak yapılan araştırmada Abdülkadir E.'nin kuaförden çıktığı belirlendi. Abdülkadir E.'nin evinde yapılan aramada suç ve suç izine rastlanmadı.
Alman polisi, korkunç infazla ilgili araştırmasını sürdürürken; dün sabah saatlerinde cinayetin sır perdesi aralandı. Olay yerine motosikletle geldikleri belirlenen Mehmet Yencer ve Kahraman Yencer polis tarafından gözaltına alındı. Bir saldırganı ise yakalama çalışmaları devam ediyor.