Şırnak'tan Berlin'e uzanan kan davası! "Babamı neden öldürdüğünü söylemeden barış yok!"

Şırnak- Berlin hattında yaşanan sırlarla dolu cinayetin fitili ilk olarak 20 Şubat 2021 tarihinde Şırnak'ın İdil İlçesi'ne bağlı Sulak Köyü'nde arıcılık yapan 9 çocuk babası Mehmet Şirin Sağman (59), evine misafirliğe gelen Mehmet Şirin Sağman (28) tarafından 4 kurşunla infaz edilmesiyle ateşlendi. Öldürülen Yencer toprağa verilirken, Sağman cinayetin ardından kısa bir süre sonra yakalandı. Suçlamaları kabul eden ve tutuklanarak cezaevine giren Sağman, cinayetin nedenini ise hiçbir zaman açıklamadı.

AİLE BÜYÜKLERİ DEVREYE GİRDİ

Yençer ve Sağman aileleri arasında kan davası başlayacakken, köyün ileri gelenleri iki aileyi barıştırmak için bir araya geldi. Öldürülen Yencer'in Türkiye'de yaşayan 5 çocuğu, "Sağman Ailesi'nin Sulak Köyü'nü terk etmesi" koşuluyla barışmayı kabul etti. Yencer'in Almanya'da yaşan 4 çocuğu ise "Katil babamızı neden öldürdüğünü anlatsın, yoksa barış olmaz" dedi.