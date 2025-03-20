Sırp dansçı trafik canavarı kurbanı oldu

Tekirdağ'da, TEM otoyolunun Çorlu ilçesi gişeleri yakınlarında aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan Sırp dansçı Srdjan Budic'in (30) kullandığı otomobil, köprü ayağına çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde ölürken, araçtaki 3 arkadaşı da yaralandı. Arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'daki bir etkinliğe katılmak için yola çıktığı belirlenen Budic'in, ocakta İstanbul'da düzenlenen Lindy Hop-Jazz Festivali'ne de katıldığı ve deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

30 KM ÖNCE BİNDİĞİ OTOBÜSTE ÖLDÜ

Alanya'dan Ankara'ya giden M.A.K.'nın (38) kullandığı otomobil, dün sabah Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesi girişinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Süleyman Kırcı'nın (30) öldüğü kazada, eşi Yeter Kırcı ve 3 yaşındaki oğlunun da aralarında bulunduğu 25 kişi de yaralandı. Kırcı ailesinin, olay yerinden 30 kilometre gerideki Sandıklı ilçesinde yaşadığı ve Ankara'ya gitmek için ilçeden otobüse bindikleri ortaya çıktı. Otobüs şoförü gözaltına alındı. Marmaris'ten Van'a giden Mustafa Akbaba'nın kullandığı otobüste, yine kar ve buzlanma nedeniyle Aksaray-Konya karayolunun Eşmekaya mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otobüsteki 31 yolcudan 20'si yaralandı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde de 2 otobüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarlada çalışan Mustafa Fırat (43), akşam eve dönerken direksiyon hâkimiyetini kaybedince devrilen traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi. Mustafa Fırat'ın babası Ahmet Fırat'ın da 2009'da bir traktör kazasında hayatını kaybettiği belirlendi.

Melike AKDENİZ-Mehmet BONCUK / SABAH