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Giriş Tarihi: 4.5.2025 15:10 Son Güncelleme: 4.5.2025 15:15

Sırrı Süreyya Önder'e vedada duygusal anlar: “Barışa inanan biriydi yarım kalmamalı”

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Önder için bugün ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törene sanat camiasında da önemli isimler katıldı. SABAH TV'ye açıklamalarda bulunan Ercan Kesal, "Zorlu bir işin parçasıydı. Umarım Sırrı'dan sonra yarım kalmaz." ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder’e vedada duygusal anlar: Barışa inanan biriydi yarım kalmamalı

Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törene sanat camiasından da önemli isimler katıldı. SABAH TV mikrofonlarına önemli açıklamalarda bulunan isimler şunları söyledi:

ERCAN KESAL:ZORLU BİR İŞİN PARÇASIYDI! UMARIM YARIM KALMAZ
Sırrı Süreyya herkesin ortaklaşa bileceği bir dili kurmuş, herkesin üzerinde kefil olduğu, zor zamanlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen, çok özel bir insan, iyi bir sanatçı, iyi bir sinemacı, iyi bir siyasetçiydi. Zorlu bir işin parçasıydı. Umarım Sırrı'dan sonra yarım kalmaz. Onun dostları, arkadaşları, sevenleri, yakınları Sırrı'ya haklarını helal ediyor. Sırrı'nın da bize hakkını helal edebilmesi için onun sürdürdüğü yolculuğun tamamlanması gerekir diye düşünüyorum.

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Sırrı Süreyya Önder'e vedada duygusal anlar: “Barışa inanan biriydi yarım kalmamalı”
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