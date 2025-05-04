Sırrı Süreyya Önder'e vedada duygusal anlar: “Barışa inanan biriydi yarım kalmamalı”

ERCAN KESAL:ZORLU BİR İŞİN PARÇASIYDI! UMARIM YARIM KALMAZ

Sırrı Süreyya herkesin ortaklaşa bileceği bir dili kurmuş, herkesin üzerinde kefil olduğu, zor zamanlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen, çok özel bir insan, iyi bir sanatçı, iyi bir sinemacı, iyi bir siyasetçiydi. Zorlu bir işin parçasıydı. Umarım Sırrı'dan sonra yarım kalmaz. Onun dostları, arkadaşları, sevenleri, yakınları Sırrı'ya haklarını helal ediyor. Sırrı'nın da bize hakkını helal edebilmesi için onun sürdürdüğü yolculuğun tamamlanması gerekir diye düşünüyorum.