Sis Dağı’nda yiyecek bulamayan ayılar girdikleri 40 evi talan etti

Sis Dağı'nda yaylacılık yapan Hasan Cebeci, Eynesil Obasında bulunan evini kontrol etmeye gittiğinde karşılaştığı durum karşısında şok olduğunu ifade ederek, "Bu olay her yıl kış ayında başımıza geliyor.Bu yıl yine aynı olayı yaşadık. Kış aylarında evlerde kimse olmuyor. Ayılarda evlere girerek zarar veriyorlar. Benim evime de girip, etrafı talan ettiler. Burada birçok evin camı ve kapısı kırılmış. Arkadaşlarımın söylediğine göre 40 civarında ev zarar görmüş. Hayvanlar aç kalınca evlere girip, ne bulursa yemeye çalışmış, evleri tamamen talan etmiş. Yaylada ki ev sahiplerine uyarıda bulunuyorum. Havalar birkaç gün içinde bozulacak. Mayıs ayına kadar buraya ulaşmak zorlaşacak. Evinizde değerli eşyalar olabilir. Bu yüzden ev sahipleri evlerini kontrol etmeleri lazım" diye konuştu.

HER AYI KIŞ UYKUSUNA YATMAZ

Bazı ayıların kış mevsimini uyumadan geçirebildiğine dikkat çeken KTÜ Orman Mühendisliği Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, "Ayılar bu dönemde kış uykusuna yatıyor. Kar her yeri iyice sardığında ayıların çoğu yatmış olmalı. Ancak bazıları yatmayabilir. Bu durum ayının bulunduğu bölgesine göre değişir.

Ayılar kış uykusunda bazı yerlerde 1-2 ay bazı yerlerde ise 5 ay kadar olabiliyor. Eğer kış için beslenmesine çevresi müsaitse, çok sert bir kış olmamışsa ayılar kış uykusuna yatmadan da mevsimi geçirebilir. Bazıları yatacak yer bulamayabilir. Örneğin yoğun popülasyon olan yerlerde yatacak in, kovuk, taş altı, ağaç arkası gibi yerleri bulmak onlar için zor olabilir. Kış uykusunda uyandırılan, rahatsız edilen ayı kendine yeni yer bulmak için etrafta dolaşabilir. Genelde, yüksek rakımlı yayla ve mezralarda aç kalan ayılar yiyecek aramak için kimselerin olmadığı evlere girerek zarar verebiliyor. Bunlara sıkça rastlayabiliyoruz" diye konuştu.