Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sis kaplı Kız Kulesi açıklarında korkunç saniyeler! Siren çalarak gelen vapur...
Giriş Tarihi: 6.11.2021 17:01 Son Güncelleme: 6.11.2021 17:20

Sis kaplı Kız Kulesi açıklarında korkunç saniyeler! Siren çalarak gelen vapur...

İHA
Sis kaplı Kız Kulesi açıklarında korkunç saniyeler! Siren çalarak gelen vapur...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu uyarısından sonra İstanbul'da oldukça etkili olan sis neredeyse faciaya neden oluyordu. Üsküdar açıkları Kız Kulesi civarında birbirine oldukça yaklaşan yolcu teknesi ile vapur çarpışmaktan son anda kurtuldu. O korku dolu anlar böyle görüntülendi....

İstanbul'da dün akşam yoğun sisin etkili olduğu sıralarda, Kadıköy-Ortaköy seferini yapan yolcu teknesi ile bir yolcu vapuru Kız Kulesi civarında karşılaştı.

Yolcu teknesine doğru siren çalarak gelen vapurun kaptanı son anda dümen kırarak olası kazayı engellemiş oldu.

Vapur, yaklaşık 15 yolcu bulunan teknenin yakınından geçti. Teknedeki yolcular o sırada korku dolu anlar yaşadı.

O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kız Kulesi açıklarında korku dolu anlar! Yolcu teknesi ile vapur...

ARKADAŞINA GÖNDER
Sis kaplı Kız Kulesi açıklarında korkunç saniyeler! Siren çalarak gelen vapur...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA