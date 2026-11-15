Şişeleri ters çevirip kurutmayın! Sosyal medyayı sallayan tahta kaşık hilesi

ŞİŞELERİ 15 DAKİKADA KURUTAN 'TAHTA KAŞIK' HİLESİ NASIL YAPILIR?

Mutfak uzmanlarının da onayladığı bu yöntemi uygulamak için ihtiyacınız olan tek şey, cilalı (vernikli) olmayan doğal bir tahta kaşık:

Fazla Suyu Boşaltın: Şişeyi veya matarayı güzelce duruladıktan sonra içindeki fazla suyu lavaboya süzün. (Bu yöntem, bulaşık makinesinden yeni çıkmış hafif nemli şişelerde de harika sonuç verir).