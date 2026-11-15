Şişeleri ters çevirip kurutmayın! Sosyal medyayı sallayan tahta kaşık hilesi

Mutfak uzmanlarının da onayladığı bu yöntemi uygulamak için ihtiyacınız olan tek şey, cilalı (vernikli) olmayan doğal bir tahta kaşık:
Fazla Suyu Boşaltın: Şişeyi veya matarayı güzelce duruladıktan sonra içindeki fazla suyu lavaboya süzün. (Bu yöntem, bulaşık makinesinden yeni çıkmış hafif nemli şişelerde de harika sonuç verir).
15 Dakika Bekleyin: Doğal ahşap yapısı gereği nemi hızla emen tahta kaşık, şişenin içindeki buharı ve su damlacıklarını adeta bir sünger gibi çekecektir. Yaklaşık 15 dakika içinde şişenizin içinin tamamen kuruduğunu göreceksiniz.
Bu pratik hileden maksimum verim almak ve hijyenden ödün vermemek için şu üç kuralı unutmamalısınız:
Kaşık Tamamen Temiz ve Kuru Olmalı: İçme suyu koyacağınız şişeye bakteri bulaşmaması için kullanacağınız tahta kaşığın öncesinde iyice yıkanmış ve tamamen kurumuş olması şarttır.
Hava Boşluğu Kalmalı: Seçtiğiniz tahta kaşığın sapı, şişenin ağız kısmını tamamen tıkayacak kadar kalın olmamalıdır. İçerideki nemli havanın yukarı doğru tahliye olabilmesi için şişe ağzında mutlaka küçük bir boşluk kalmalıdır.