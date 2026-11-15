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Giriş Tarihi: 15.11.2026 10:41

Şişeleri ters çevirip kurutmayın! Sosyal medyayı sallayan tahta kaşık hilesi

Cam sürahileri, sporcu mataralarını veya su şişelerini yıkadıktan sonra içindeki o inatçı nem bir türlü kurumuyor mu? Ters çevirip bekletseniz bile hava almadığı için zamanla kötü koku ve kireç lekesi yapan bu soruna sosyal medyada viral olan dahiyane bir çözüm bulundu.

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Şişeleri ters çevirip kurutmayın! Sosyal medyayı sallayan tahta kaşık hilesi
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Tek ihtiyacınız olan şey, mutfağınızdaki sıradan bir tahta kaşık! İşte şişelerin içini sadece 15 dakikada kupkuru yapan o pratik yöntem...

Şişeleri ters çevirip kurutmayın! Sosyal medyayı sallayan tahta kaşık hilesi

ŞİŞELERİ 15 DAKİKADA KURUTAN 'TAHTA KAŞIK' HİLESİ NASIL YAPILIR?

Mutfak uzmanlarının da onayladığı bu yöntemi uygulamak için ihtiyacınız olan tek şey, cilalı (vernikli) olmayan doğal bir tahta kaşık:

Fazla Suyu Boşaltın: Şişeyi veya matarayı güzelce duruladıktan sonra içindeki fazla suyu lavaboya süzün. (Bu yöntem, bulaşık makinesinden yeni çıkmış hafif nemli şişelerde de harika sonuç verir).

Şişeleri ters çevirip kurutmayın! Sosyal medyayı sallayan tahta kaşık hilesi

Tahta Kaşığı Yerleştirin: Şişenin içinde yalnızca ince bir nem tabakası veya su buharı kaldığında cilasız ham bir tahta kaşığın uzun sap kısmını şişenin içine sokun.

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Şişeleri ters çevirip kurutmayın! Sosyal medyayı sallayan tahta kaşık hilesi

15 Dakika Bekleyin: Doğal ahşap yapısı gereği nemi hızla emen tahta kaşık, şişenin içindeki buharı ve su damlacıklarını adeta bir sünger gibi çekecektir. Yaklaşık 15 dakika içinde şişenizin içinin tamamen kuruduğunu göreceksiniz.

Şişeleri ters çevirip kurutmayın! Sosyal medyayı sallayan tahta kaşık hilesi

UYGULARKEN BU 3 KRİTİK DETAYA DİKKAT EDİN!

Bu pratik hileden maksimum verim almak ve hijyenden ödün vermemek için şu üç kuralı unutmamalısınız:

Kaşık Tamamen Temiz ve Kuru Olmalı: İçme suyu koyacağınız şişeye bakteri bulaşmaması için kullanacağınız tahta kaşığın öncesinde iyice yıkanmış ve tamamen kurumuş olması şarttır.

Şişeleri ters çevirip kurutmayın! Sosyal medyayı sallayan tahta kaşık hilesi

Hava Boşluğu Kalmalı: Seçtiğiniz tahta kaşığın sapı, şişenin ağız kısmını tamamen tıkayacak kadar kalın olmamalıdır. İçerideki nemli havanın yukarı doğru tahliye olabilmesi için şişe ağzında mutlaka küçük bir boşluk kalmalıdır.

Şişeleri ters çevirip kurutmayın! Sosyal medyayı sallayan tahta kaşık hilesi

Kullanım Sonrası Kaşığı Kurutun: Şişedeki tüm nemi içine hapseden tahta kaşığı, bir başka şişede tekrar kullanmadan önce mutlaka açık havada iyice kurumaya bırakın.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Şişeleri ters çevirip kurutmayın! Sosyal medyayı sallayan tahta kaşık hilesi
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