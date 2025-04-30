Şişen cep telefonu tamirde patladı

Giresun'un Piraziz ilçesinde cep telefon tamircisi Hasan Usta, bir müşterinin getirdiği bataryası şişmiş haldeki telefonu onarmak isterken telefon bir anda patladı. Patlamayla birlikte alev alan telefona ilk müdahaleyi yapan Hasan Usta "Bataryayı çıkarmak için önce hafif ısıtırken birden patlama sesi duydum. Refleks olarak bir anda kapıya yöneldim. Yanan telefona müdahale ettim" dedi.

Hasan Usta, batarya değişimlerinde orijinal ve kaliteli ürün kullanımının önemini, yan sanayi ürünlerin ise tehlikelerine olduğunu belirten Usta, "Şişen cep telefonu bataryası müşterimizin cebindeyken ya da evde şarjdayken de patlayabilirdi. Tablet ya da telefonlarda batarya değişimi yapılırken orijinal ya da güvenilir markalar tercih edilmeli. Aksi halde batarya şişmesi, patlama ve yangın gibi riskler ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Yaşanan durum sonrası müşterinin mağdur olmaması için ona yeni bir telefon verdiğini belirten Hasan Usta, "Meydana gelen olay sonrasında müşteriyi mağdur etmemek adına aynı modelde bir telefon verdik. Müşterimiz olayı anlayışla karşıladı. Cana gelen, mala gelsin demesine rağmen biz de iş yeri olarak müşterimizi mağdur etmemek adına aynı marka ve modelde bir telefon kendisine verdik" ifadelerini kullandı.