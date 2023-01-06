Şişirdiği lastik patladı, TIR şoförü kurtarılamadı

Olay, İpsala Sınır Kapısı'nda meydana geldi. Bursa'daki firmada şoför olarak çalışan ve kullandığı TIR ile Yunanistan'a çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelen Murat Ovat, inen lastiğe kompresörle hava bastı. Bu sırada lastik, gürültüyle patlarken, Ovat ise yola savrularak ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Ovat'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Murat Ovat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.