Şişkinlik şikayetiyle hastaneye gitti: Karnından 3 kiloluk kitle çıktı

Amasya'da şişkinlik şikayetiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran kadın hastanın karnından 3 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Şaşkınlık veren olay Amasya'da meydana geldi. Amasya'da yaşayan bir kadın hasta, karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından kadın hastanın karnında bir kitle olduğu belirledi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara tarafından ameliyata alınan kadının karnından yaklaşık 30 santimetre çapında ve 3 kilogram ağırlığında kitle 2 saat süren operasyon sonucunda çıkarılabildi. Bu tür kitlelerin hayati riskler oluşturabileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, "Genç kızlarımızın ve bütün hanımefendilerin 6 ayda ya da yılda bir kez kadın doğum uzmanına gidip genel bir check-up yaptırmalarını öneriyoruz" ifadelerine yer verdi.