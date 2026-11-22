Şişli Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize yunus polisleri, Harbiye Mahallesi'nde şüphe üzerine Mustafa Yusuf D.'yi durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 0,74 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuyu satın aldığı yeri polise anlatan Mustafa Yusuf D.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen Selçuk Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise 1,40 gram marihuana ve 1,03 gram kokain bulundu.

UYUŞTURUCU MARKET POŞETLERİNDEN ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Selçuk Ö.'nün Merkez Mahallesi'ndeki adresini tespit etti. Eve düzenlenen operasyonda market poşetlerinin içerisine gizlenmiş 78,70 gram metamfetamin, 754 gram marihuana, 69,90 gram taş kokain ve 6 bin 175 ecstasy hap ele geçirildi. Aramalarda ayrıca karton koli içerisinde deste halinde 102 bin 850 lira ve 4 hassas terazi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1,7 milyon lira olduğu değerlendirildi.

5 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Yapılan incelemede 5 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Selçuk Ö. tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında adli işlem başlatılan Mustafa Yusuf D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Selçuk Ö., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.