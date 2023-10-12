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Giriş Tarihi: 12.10.2023 04:02 Son Güncelleme: 12.10.2023 04:06

Şişli'de 5 katlı binada yangın: 1 yaralı

Şişli’de 5 katlı binanın 2’nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairede alevlerin içinde mahsur kalan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Ambulansa alınan yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu öğrenildi

İHA
Şişli’de 5 katlı binada yangın: 1 yaralı

Yangın, saat 01.30 sıralarında Şişli İzzetpaşa Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederken içeride alevlerin içinde kalan bir vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı.

Dairede mahsur kalan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olan yaralıya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında dairede maddi hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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Şişli'de 5 katlı binada yangın: 1 yaralı
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