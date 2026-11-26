9 Kasım'da Şişli'de bulunan bir oto serviste meydana gelen olayda, aracının lastiğindeki hasar nedeniyle servise başvuran F.Ü. (26) isimli vatandaştan, lastik değişimi ve rot balans işlemleri gerekçesiyle 12 bin TL ücret alınmış, bir süre sonra aracında bulunan sesli kayıt özelliğine sahip kamera görüntülerini inceleyen F.Ü., servis çalışanlarının söz konusu işlemleri yapmadıklarını ve aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuştuklarını fark etmiş, bunun üzerine F.Ü., emniyete giderek şikayetçi olmuştu.