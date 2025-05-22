Şişli’de bir apartman dairesinde yangın çıktı: Yaşlı kadın feci şekilde can verdi!

"İLK MÜDAHALEYİ BEN YAPTIM"

Yangına tüple ilk müdahaleyi yapan Ömer Yüksel, "Cam patlayınca ben hemen içeri koştum ve yangın söndürme tüpü aldım. İlk müdahaleyi ben yaptım. Sadece ben değil komşular da müdahale etti. Yaklaşık 8 tane tüple müdahale etmeye çalıştık. Ama söndüremedik. Sönmesine çok az kalmıştı. İtfaiye ekipleri çabuk geldi hemen söndürdüler. Deniz isminde yaşlı bir kadın rahmetli oldu" diye konuştu