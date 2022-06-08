Şişli’de camide namaz kılıyor gibi yaptı! Ayakkabıları çaldı

Şişli Osmanbey Camii'ne gelen bir kişi bir süre etrafı kontrol ettikten sonra Caner Girgin'in ayakkabılarını gözüne kestirdi. Cami içinde namaz kılar gibi görünerek sağını ve solunu selam verip kontrol etti. Çevresinde kimsenin olmadığını gören hırsız ayağa kalkıp gözüne kestirdiği ayakkabıları almak için ayakkabılığa yöneldi. Bu sırada merdivenlerden birinin indiğini gören hırsız, namaz kılıyor gibi görünerek secde yaptı. Tekrar ayaklanmaya çalışan hırsız başka birisi daha gelince yine secdeye gitti. Bir süre sonra ayağa kalkan hırsız, Caner Girgin'in ayakkabılarını çalıp yerine kendi ayakkabılarını bırakarak camiden ayrıldı.O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"HOCANIN TERLİKLERİYLE İŞ YERİNE DÖNDÜM"

Camide ayakkabısı çalınan Caner Girgin "Pazartesi günü ikindi namazı için camiye gitmiştim. Cemaatle namazımızı kıldı. Daha sonra dışarı çıktığımda ayakkabılarımı koyduğum yerde bulamadım. Acaba dolaplara mı koydum? Unuttum Mu? Diye baktım. Sonra hocadan rica ederek kamera kayıtlarına baktım. Bir kişinin daha ayakkabıları yoktu. Kayıtları izlediğimizde hırsız ayakkabıları almış başka dolaba koyuyor. Daha sonra onu beğenmiyor gidiyor benim ayakkabıları alıyor. Ayakkabıları da yeni almıştım. Özellikle benim ayakkabıyı seçmiş. Alıp gitmiş. Aynı ayakkabıdan yine sipariş verdim onların gelmesini bekliyorum. Görüntüleri incelediğimizde komikti. Önce ayakkabıyı almayı yelteniyor. Birisi gelince ayaktan secdeye atlıyor. Sonra tekrardan secdeye atlıyor. Ayakkabısız kalınca hocanın terliklerini giydim. Terlikle iş yerine geldim. Daha sonra terlikleri geri verdi. Artık camide ayakkabılarımızı yanımıza alacağız" dedi.