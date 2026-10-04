Şişli’de eğlence mekanlarına kapsamlı denetim! Sigortasız çalıştırılan 34 kadın tespit edildi

03 Ekim 2026 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli ilçesinde umuma açık eğlence yerlerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlere 100 personel katıldı. Yapılan kontrollerde 12 Türk vatandaşı ve 22 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 34 kadının, ruhsat faaliyet konusu dışında ve sigortasız şekilde konsomatris olarak çalıştırıldığı tespit edildi.

CEZA KESİLDİ

Denetimlerde ayrıca tütün mamullerinin mevzuata aykırı kullanılması, ruhsata aykırı faaliyet gösterilmesi, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması ve sigortasız personel çalıştırılması başta olmak üzere çeşitli mevzuata aykırılıklar belirlendi.

İDARİ İŞLEMLERİ YAPILDI

Tespit edilen ihlallerin ardından çok sayıda iş yeri hakkında gerekli idari işlemler uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kamu düzenini bozan ve vatandaşların huzur ve güvenliğini olumsuz etkileyen faaliyetlere yönelik denetimlerin kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.