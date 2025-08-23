Şişli’de kızıyla kavga eden damadını silahla vuran baba ve oğlu tutuklandı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Sevgi Ç. (35), eşi Ejder Ç. (34) ile kavga edip evi terk ederek ikiz kardeşinin evine gitmişti. Ejder Ç. ise kayınbiraderinin evine gelip eşini geri götürmek istemişti. Ardından Ejder Ç. ile eşinin ikiz kardeşi Suat S. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Suat S., Ejder Ç'ye silahla ateş açmıştı. Olay sonrası Ejder Ç. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, Ejder Ç.'nin eşini sürekli darp ettiği, bu nedenle eşinin babası B.S. ve ikiz kardeşi Suat S. tarafından uyarıldığı, olay günü aynı sebeplerden dolayı aralarında çıkan tartışma sonucu silahla vurulduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Suat S. ve babası B.S., yakalanarak gözaltına alındı. 25 suç kaydı olan Suat S. ve baba B.S., emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.