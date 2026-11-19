Kaza, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 CUK 609 plakalı cip, yokuş aşağı indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki otomobile ve panelvana çarparak devrildi.

Kazada cipin içerisinde bulunan sürücü ve yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaza nedeniyle sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Devrilen cipin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından sokak yeniden araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.