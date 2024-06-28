Şişli’de korkunç cinayet! Misafirliğe gelen adam eşine saldırınca sırtından bıçakladı

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Şişli Bozkurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 2 yıldır sokak üzerindeki bir binanın giriş katında yaşayan Moğolistan uyruklu Turbold Sartuul A. (55) ve eşi Darkhiduren B.A.'nın (48) evine Moğolistan uyruklu Amarsanaa Buldaa (64) ve eşi B.K. akşam yemeğine geldi. Misafirliğe gelen grup burada evli çiftli birlikte yemek yiyerek alkol aldı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Buldaa, Turbold Sartuul A.'ya, para vererek dışarıdan alkol almasını söyledi.
SIRTINDAN BIÇAKLADI
Bunun üzerine parayı alan adam, dışarıya çıkarak alkol almak için markete gitti. O esnada Buldaa, kendi eşinin de hava almak için dışarıya çıkmasını fırsat bilerek iddiaya göre arkadaşının eşine belinden sarılarak cinsel tacizde bulunup zorla yatak odasına götürdü. Kadının direnmesi üzerine aralarında arbede çıktı.
Kadını yatağa yatıran Buldaa, tecavüz girişiminde bulundu. Kadın o esnada kafasını duvara çarparak bayıldı. O esnada marketten eve dönen adam, gördüğü manzara karşısında adeta çılgına döndü. Beynine adeta kan sıçrayan adam, Buldaa'yı eşinin üstünde görünce masadan aldığı ekmek bıçağını şahsın sırtına sapladı. Ağır şekilde yaralanan Buldaa, olay yerinde hayatını kaybetti.
TERS KELEPÇEYLE YAKALANDI
Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, Buldaa'nın üstünde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine elleri kanlı olan Turbold Sartuul A. polis yatağından ters kelepçe yapılarak etkisiz hale getirildi. Şahsın bina içerisinde kahkaha attığı anlar ise kameralara yansıdı.
"MİSAFİRLERDEN BİRİ ÖLDÜRÜLMÜŞ"
Ev sahibi Hanifi Yıldız, "Gece saatlerinde bir kavga sesi gürültüsüne bina olarak uyandık. Aşağıya indiğimiz alkolün etkisinde daire sakinleri yanlarında 2 misafir bayan kendilerini dağıtmışlar. Daha sonra polis ekipleri geldi durumu gördüler. Daha sonra olayın akabinde sabah saatlerinde cinayet şüphesiyle ambulans ve polis ekiplerini çağırdık tekrar. Buraya geldiler. geldiklerinde karşılaştığımız manzara kötüydü. ondan sonra olay yeri inceleme, savcılar geldi. Ondan sonra tüm incelemeleri yaptılar, cinayet olduğu anlaşıldı. Bunun ardından cinayete neden olan kişi kelepçelenerek polis merkezine götürüldü. Nedenini tam bilmiyoruz. Bunlar Moğalistan'lı insanlar. Bizim kiracılarımızdı karı koca oturuyorlardı. Kavganın sebebi ne yada cinayetini sebebini bilmiyoruz. Eve gelen misafirlerden bir tanesi öldürülmüş, sırtından bıçaklanarak" diye konuştu.
"HALA ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİ"
Levent Ceylan, "Sabah 8'de ben salonu açtım. Pembe binanın orada kabalık vardı. Sonra sokakta esnaf abilerimizden bilgi aldık. Gece alkol çok içilmiş. 4 kişilermiş evde. Bunlar karı koca ve 2 kişi daha yanlarında varmış aynı evin içerisinde kalıyorlar. Kiracı bunlar. Esnafın anlattığına göre gece çok ses olmuş. sonra komşuları havaya ateş etmiş. neden böyle bir şey yapmış onu anlamadım, sesten dolayı herhalde. adamın diğer arkadaşını öldürmüş bıçakla. Kadın arkadaşlarını da yaralamış galiba. Polisler arkadaşı götürürken ayakta duramıyordu ve gülüyordu, hala alkolün etkisindeydi. Olay yeri ekibi geldi cenaze çıkarıldı. bir kaç saat sokağı kapattılar. adam gözaltına alındı. Öldüren şahıs kiracı, öldürülen misafir olan. Karısıyla beraber yaşıyormuş. Bu arkadaşları yeni yeni gelmeye başlamış buraya" dedi.
KARI KOCA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında Buldaa'nın cenazesi Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda kullanılan bıçağa ise polis tarafından el konuldu. Gözaltına alınan karı-koca çift ise polis tarafından emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan kadın ve koca, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.