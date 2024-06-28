Şişli’de korkunç cinayet! Misafirliğe gelen adam eşine saldırınca sırtından bıçakladı

"HALA ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİ"

Levent Ceylan, "Sabah 8'de ben salonu açtım. Pembe binanın orada kabalık vardı. Sonra sokakta esnaf abilerimizden bilgi aldık. Gece alkol çok içilmiş. 4 kişilermiş evde. Bunlar karı koca ve 2 kişi daha yanlarında varmış aynı evin içerisinde kalıyorlar. Kiracı bunlar. Esnafın anlattığına göre gece çok ses olmuş. sonra komşuları havaya ateş etmiş. neden böyle bir şey yapmış onu anlamadım, sesten dolayı herhalde. adamın diğer arkadaşını öldürmüş bıçakla. Kadın arkadaşlarını da yaralamış galiba. Polisler arkadaşı götürürken ayakta duramıyordu ve gülüyordu, hala alkolün etkisindeydi. Olay yeri ekibi geldi cenaze çıkarıldı. bir kaç saat sokağı kapattılar. adam gözaltına alındı. Öldüren şahıs kiracı, öldürülen misafir olan. Karısıyla beraber yaşıyormuş. Bu arkadaşları yeni yeni gelmeye başlamış buraya" dedi.