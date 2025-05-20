Şişli’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı! İtfaiye ekiplerince söndürüldü

Yangın, saat 22.15 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmında aniden yangın çıktı.

YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ

Aracında yangın çıkan sürücü, arabayı terk ederek yara almadan kurtulmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri ise yolun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametini geçici bir süreliğine trafiğe kapattı. Yanan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kapatılan yolu aracın kaldırılması sonrası trafiğe açarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.