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Giriş Tarihi: 16.3.2025 01:01

Şişli'de silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Şişli'de kaldırımda bekleyen Taştan Karaca'ya kimliği belirsiz şüpheli, 5 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Karaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Şişli’de silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, saat 15.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bekleyen Taştan Karaca'nın yanına yanaşan kişi, silahını çıkararak Karacaya ateş etmeye başladı. Karaca, vücuduna isabet eden kurşunların ardından yaralanarak yere düşerken, silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Karaca, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şişli'de silahlı saldırı: 1 ölü
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