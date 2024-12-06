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Giriş Tarihi: 6.12.2024 12:36 Son Güncelleme: 6.12.2024 12:51

Şişli'de şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu

İstanbul Şişli’de 59 yaşındaki Cengiz Gözel, yaşadığı evde ölü bulundu. İnceleme sonucu ölümü şüpheli bulunan Gözel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde bulunan yaklaşık 20 bin lira da delil torbasına konuldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Şişli’de şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay, saat 14.30 sıralarında Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ablası ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan Cengiz Gözel'den ailesi gün içinde haber alamayınca eve geldi. Anahtarla kapıyı açan iki kardeş, odaya girdiğinde Gözel'i hareketsiz buldu. Kardeşinin ihbarda bulunması üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Gözel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekibi ve Cumhuriyet Savcısının çalışması sonrasında Gözel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Evde bulunan yaklaşık 20 bin lira da polis tarafından delil torbasına konularak götürüldü. Öte yandan Cengiz Gözel'in yaklaşık 20 yıldır bipolar bozukluğu tedavisi gördüğü öğrenildi.

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Şişli'de şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
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