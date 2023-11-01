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Giriş Tarihi: 1.11.2023 09:44

Şişli’de tadilat sırasında rezidansın dış cephesi yandı

Şişli’de, 42 katlı rezidansın içinde yer alacak otel için yapılan tadilat çalışmaları sırasında dış cephede yangın çıktı. Yangına dışarıdan müdahale etmekte zorlanan itfaiye ekipleri, alevleri bina içinden söndürebildi.

DHA
Şişli’de tadilat sırasında rezidansın dış cephesi yandı

Olay, saat 07.00 sıralarında Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerindeki lüks rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 katlı rezidans içinde yer alacak otel için yapılan tadilat çalışmaları sırasında, binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan tarafta bulunan ofis binasında çalışanlar, binanın 20'nci katında başlayan yangını fark ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ofis çalışanları, tedbir amacıyla dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede 25'inci kata ulaşan alevlere dışarıdan müdahale etmekte zorluk yaşadı. Ekipler, yangına bina içine girerek müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında dışarıda bekleyen bir ofis çalışanı "Biz yan binada çalışıyoruz. Yangını görünce, tedbir amacıyla dışarı çıktık. Yangının olduğu binanın çoğu boş" dedi.

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Şişli’de tadilat sırasında rezidansın dış cephesi yandı
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