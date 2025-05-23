Şişli’de taksi 10 metreden çıkmaz sokağa uçtu! O anlar kameraya böyle yansıdı

Takla atan taksinin içinde sıkışan şoför, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.