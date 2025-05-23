Şişli’de taksi 10 metreden çıkmaz sokağa uçtu! O anlar kameraya böyle yansıdı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Eskişehir Mahallesi Lalezar Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 THP 28 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce demir bariyerlere çarptı, ardından yaklaşık 10 metrelik mesafeden çıkmaz sokağa uçtu.
Takla atan taksinin içinde sıkışan şoför, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
'UÇTUĞUNU GÖRDÜM'
Kazayı gören Kadir Erdağı, "Yoldan geçiyordum. Taksinin freni patlaması sonucunda buraya uçtuğunu gördüm. Taksi sürücüsünü vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarttık.
Şişli'de taksi, 10 metreden çıkmaz sokağa uçtu: Şoför araçta sıkıştı! O anlar kamerada | Video
Sağlığı yerinde, bilinci açık, sadece düşmenin etkisiyle burnu kırıldı. Marketten su aldıktan sonra aracın freni patlıyor, bariyerlerin üzerinden takla atarak sokağa düşüyor. Allah ailesine bağışlasın" şeklinde konuştu.