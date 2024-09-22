Şişli’de tüfekli saldırganlar 3 kişiyi bacaklarından vurdu

İstanbul Şişli'de kaldırımda yürüyen üç kişi, yanlarına yaya olarak yaklaşan saldırganların silahlı saldırısı sonucunda yaralandı. Bacaklarından yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken kullandıkları tüfeği olay yerinde bırakan saldırganlar kaçtı. Olay, 15.00 sıralarında İstanbul Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 3 kişinin yanına yaya olarak yaklaşan saldırganlar, tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucunda kaldırımda yürüyen 3 kişi bacaklarından yaralandı. Yaralılar kan içinde yere düşerken olayda kullandıkları tüfeği yere atan saldırganlar kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre inceleme yaptı. Saldırganların olay yerine attığı tüfek de incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis, saldırıyla ilgili çalışma başlattı.