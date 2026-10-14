Şişli’de uyuşturucu operasyonu: 213 kilo metamfetamin yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda belirlenen adreslere yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. 12 Ekim tarihinde Şişli'de önceden tespit edilen 1 ev ve 2 araca eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Adreslerde ve araçlarda yapılan detaylı aramalarda 51 kilogram katı kristal metamfetamin, 162 kilogram sıvı metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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