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Giriş Tarihi: 14.10.2026 09:30

Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 213 kilo metamfetamin yakalandı

İstanbul'da narkotik polisinin düzenlediği ortak operasyonda, Şişli'deki bir ev ve araçlarda 51 kilosu katı, 162 kilosu sıvı olmak üzere toplam 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Şişli’de uyuşturucu operasyonu: 213 kilo metamfetamin yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda belirlenen adreslere yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. 12 Ekim tarihinde Şişli'de önceden tespit edilen 1 ev ve 2 araca eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan detaylı aramalarda 51 kilogram katı kristal metamfetamin, 162 kilogram sıvı metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

#ŞİŞLİ
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Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 213 kilo metamfetamin yakalandı
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