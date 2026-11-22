PARALAR KOLİDEN ÇIKTI

Aramalarda ayrıca karton koli içerisinde deste halinde 102 bin 850 lira ile 4 hassas de terazi bulundu. Piyasa değerinin yaklaşık 1,7 milyon lira olduğu tahmin edilen uyuşturucu, para ve hassas terazilere el konuldu.