Şişli Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus polisleri, Harbiye Mahallesi'nde şüphe üzerine Mustafa Yusuf D.'yi durdurdu. Yapılan aramada şpüphelinin üstünde 0,74 gram kokain ele geçirildi. Mustafa Yusuf D.'nin uyuşturucuyu satın aldığı yeri söylemesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda Selçuk Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1,40 gram marihuana ve 1,03 gram kokain ele geçirildi.
MARKET POŞETLERİNDEN UYUŞTURUCU FIŞKIRDI
Polis ekipleri, Selçuk Ö.'nün Merkez Mahallesi'ndeki evini tespit etti. Eve giren ekipler, market poşetlerinin içerisinde 78,70 gram metamfetamin, 754 gram marihuana, 69,90 gram taş kokain ve 6 bin 175 ecstasy hap ele geçirdi.
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5 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İncelemelerde Selçuk Ö.'nün 5 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hakkında adli işlem başlatılan Mustafa Yusuf D. serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk Ö. ise çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.