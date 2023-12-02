Şişli’de yolda borçlusunu görünce otomobilinin üzerine atladı

Yaralı C.B.'nin yardımına koşan esnaflardan Cihat Kurdoğlu, "Kafasını çarpmış yere, kan akıyordu. Ambulans ve polisler geldi, götürdüler. Neden olduğunu bilmiyorum ama alacak verecek meselesi diye duydum" dedi. Okan Kabakçı ise, "Müşterime ürün teslim etmeye gidiyordum, dışarıya çıktım. O sırada bir kişi yolun karşısına geçiyordu. Husumetli de olabilirler, gelen araç durdu ama sonra gaza bastı. Kaputa tutunan adamı götürdü. Sağa sola düşsün diye sürücü manevralar yaptı ama sileceği tuttu, silecek kırıldı. Yere düştü. Aralarında bir husumet olduğunu düşünüyorum. Araç hareket halindeyken bir silah sesi duydum ama pek anlamadım. O ara zaten kargaşadan dolayı dikkat edemedim, çarpan araçta gitti" İfadelerini kullandı.