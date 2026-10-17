Şişli’de zehir karavanı deşifre oldu! Ekipler 15 gün boyunca adım adım izledi: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
YABANCI PLAKALI KARAVANDAN ÇIKANLAR AKILLARA DURGUNLUK VERDİ
Şişli'de bir sokakta park halindeki yabancı plakalı bir karavandan ellerinde çantalarla çıkan 2 kişiden şüphelenen ekipler, zanlıları takibe aldı.
15 GÜN BOYUNCA ADIM ADIM İZLENDİ
Yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların karavanın bulunduğu yerin 2 sokak arkasında bir ev kiraladığını belirleyen ekipler, karavanda işlemden geçirilen sıvı uyuşturucunun bu evde katı hale getirilerek piyasaya sürüleceğini tespit etti.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ekiplerce 13 Ekim'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 2 zanlı yakalandı.
YÜZLERCE KİLOLUK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda, 162 kilogramı sıvı, 51 kilogramı katı ve kristalize halde olmak üzere toplam 213 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Karavanda ve evde, şüphelilerin uyuşturucu yapımında kullandıkları malzemeler de bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.