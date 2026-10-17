Haberler Yaşam Haberleri Şişli’de zehir karavanı deşifre oldu! Ekipler 15 gün boyunca adım adım izledi: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 17.10.2026 12:54 Son Güncelleme: 17.10.2026 13:21

Şişli’de zehir karavanı deşifre oldu! Ekipler 15 gün boyunca adım adım izledi: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi!

İstanbul Şişli’de park halindeki yabancı plakalı karavan ekiplerin dikkatini çekti. Şüpheli 2 kişiyi adım adım takip edilirken karavanın içinden adete uyuşturucu laboratuvarı çıktı. Yüzlerce kiloluk sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun ardından 2 şüpheli tutuklandı. İşte detaylar…

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AA Yaşam
Şişli’de zehir karavanı deşifre oldu! Ekipler 15 gün boyunca adım adım izledi: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi!
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.



YABANCI PLAKALI KARAVANDAN ÇIKANLAR AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Şişli'de bir sokakta park halindeki yabancı plakalı bir karavandan ellerinde çantalarla çıkan 2 kişiden şüphelenen ekipler, zanlıları takibe aldı.

KARAVANIN ALTINA GİZLENMİŞ

Karavanın altına gizlenmiş 3 ayrı depoda sıvı sentetik uyuşturucu bulunduğunu belirleyen ekipler, takibi sürdürdü.

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15 GÜN BOYUNCA ADIM ADIM İZLENDİ

Yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların karavanın bulunduğu yerin 2 sokak arkasında bir ev kiraladığını belirleyen ekipler, karavanda işlemden geçirilen sıvı uyuşturucunun bu evde katı hale getirilerek piyasaya sürüleceğini tespit etti.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerce 13 Ekim'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 2 zanlı yakalandı.

YÜZLERCE KİLOLUK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, 162 kilogramı sıvı, 51 kilogramı katı ve kristalize halde olmak üzere toplam 213 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Karavanda ve evde, şüphelilerin uyuşturucu yapımında kullandıkları malzemeler de bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ŞİŞLİ

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Şişli’de zehir karavanı deşifre oldu! Ekipler 15 gün boyunca adım adım izledi: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi!
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