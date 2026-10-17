Şişli’de zehir karavanı deşifre oldu! Ekipler 15 gün boyunca adım adım izledi: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi!

YÜZLERCE KİLOLUK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



Adreslerde yapılan aramalarda, 162 kilogramı sıvı, 51 kilogramı katı ve kristalize halde olmak üzere toplam 213 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Karavanda ve evde, şüphelilerin uyuşturucu yapımında kullandıkları malzemeler de bulundu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör