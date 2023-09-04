Haberler Yaşam Haberleri Sivas Belediyesi AK Parti meclis üyesi kazada hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 4.9.2023 11:27 Son Güncelleme: 4.9.2023 11:41

Sivas Belediyesi AK Parti meclis üyesi kazada hayatını kaybetti

Park halindeki Tır'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü Sivas Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Abdullah Halit Mücahit (33) hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Sivas Belediyesi AK Parti meclis üyesi kazada hayatını kaybetti

Kırıkkale'den Sivas yönünde giden, Sivas Belediye Meclis Üyesi Abdullah Halit Mücahit yönetimindeki otomobil, Lisan Ö.'nün yol kenarına park ettiği tıra arkadan çarptı.

Otomobil, tırın altına girdi. Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Abdullah Halit Mücahit hayatını kaybetti, eşi Merve Kantaş Mücahit (26) yaralandı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Merve Kantaş Mücahit'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Tır şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu! A Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazdı...
Başkan Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti! Kaza sonrası ilk fotoğraf
Talihsız kaza aileyi birleştirdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tanju Özcan canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Partiden gitmiyor çünkü...
Kemal Beyin kitle siyaseti
'Şahit gösterme' oyunu çöktü! Mansur Yavaş'a istifa çağrısı
Otocuların dev buluşması
Muhalefette yeni çekişme
Livakovic, İrfan Can’ı kesemez!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas Belediyesi AK Parti meclis üyesi kazada hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA