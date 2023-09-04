Sivas Belediyesi AK Parti meclis üyesi kazada hayatını kaybetti

Kırıkkale'den Sivas yönünde giden, Sivas Belediye Meclis Üyesi Abdullah Halit Mücahit yönetimindeki otomobil, Lisan Ö.'nün yol kenarına park ettiği tıra arkadan çarptı.
Otomobil, tırın altına girdi. Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Abdullah Halit Mücahit hayatını kaybetti, eşi Merve Kantaş Mücahit (26) yaralandı.
Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Merve Kantaş Mücahit'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Tır şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.