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Giriş Tarihi: 1.12.2021 17:03 Son Güncelleme: 1.12.2021 18:02

Sivas Valisi Salih Ayhan’dan Emine Erdoğan'a teşekkür

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas Valisi Salih Ayhan’dan Emine Erdoğan’a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Çevreci Çocuk Yayınevi’nin Sıfır Atık Eğitim Seti’ne sponsor olan Türkiye Sigorta; Sivas, Erzurum ve Hakkari’deki ilköğretim öğrencilerine 10 bin kitap bağışında bulundu.

Sivas'ta düzenlenen etkinlikte eğitim setlerinin yanı sıra çocuklara doğada yetişen kalem hediye edildi.
'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 'Çevreci Çocuk Eğitim Yayınları Eğitim Seti' dağıtım programı Sivas Fevzipaşa İlkokulunda Vali Salih Ayhan ve Türkiye Sigorta A.Ş Genel Müdürü Atilla Benli'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

"DOĞAYA DOST VE BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞSİN"

Konu hakkında bilgi veren Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli: "İklim değişikliği, hepimizin taşın altına elini koyması gereken küresel bir sorun haline geldi ve bu sorunla mücadelede Sıfır Atık konusundaki bilinç önemli rol oynuyor. Bu çerçevede,hayatın her anında güven ihtiyacına yönelik çözümler sunma ve gücünü iyilik için kullanma anlayışına sahip Türkiye Sigorta olarak Sıfır Atık Eğitim Seti'ne sponsor olduk. Bu setlerin doğaya dost ve bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Türkiye Sigorta ailesi olarak bu projeye katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

"SIFIR ATIK BİR ŞİRKET OLMAK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ"

Sıfır Atık'ın hem ekonomiye hem de sürdürülebilir geleceğe katkısı olduğunu ifade eden Benli, "Sürdürülebilir bir yaşam, toprağın, suyun, iklimin, ormanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına bağlı. Bu yüzden yaşam tarzlarımızı sıfır atık odaklı yeniden tasarlamalıyız. Türkiye Sigorta olarak Sıfır Atık bir şirket olmayı da öncelikli hedeflerimiz arasına aldık. Sıfır Atık yolculuğumuzda, atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak, atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerinin hepsini içine alan, Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçiş için çalışmalarımızı başlattık." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Sigorta, Türkiye'nin sigortası olacak olan çocuklarımız için anlamlı bir program düzenledi diyen Sivas Valisi Salih Ayhan, "Daha temiz, daha güvenli, daha sağlıklı bir dünya için tek güvencimiz olan sevgili öğrencilerimize verdiğimiz çevre eğitimi ile geleceğimizi kazanacağız. İklim krizlerini yaşamaya başladık ve bundan sonra bunu yaşamaya devam edeceğiz. İklim krizinin en büyük nedenlerinden biri de çevre kirliliği yani atık yönetimidir. Belediyelerin topladıkları çöpleri iyi yönetebilmemiz lazım bu konuda işini en iyi yapan belediye Sivas Belediyesidir. Sivas'ta çok nitelikli bir atık dönüştürme tesisi mevcut. Bu vesile ile ülkemizde sıfır atık projesine en büyük katkıyı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendiye teşekkür ederim" dedi.

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Sivas Valisi Salih Ayhan’dan Emine Erdoğan'a teşekkür
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