Sivas’ın ’kızıl elma’sı Kızılırmak Projesi için ilk aşama tamamlanıyor

Sivas Belediyesi tarafından yürütülen ve Kızılırmak Projesi'nin ilk ayağı olan Kızılırmak Sağ ve Sol Kıyıları Atık Su Kolektörü Projesi çalışmalarında sona gelindi. Kızılırmak kenarına yapılması planlanan rekreasyon projesi öncesi su kaynaklarını ve nehir suyunun kalitesini korumak için başlatılan çalışmayla Uzuntepe Mahallesi'nden başlayıp Yapı Mahallesi'ndeki mevcut Atık Su Arıtma Tesisi'nde sonlanacak olan 32 kilometre uzunluğunda atık su kolektör hattının 25,7 kilometresi tamamladı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında proje hakkında bilgi verdi.

'SU KALİTESİNİ KORUMAK İÇİN BU PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK'

Belediye olarak çevreye önem verdiklerini söyleyen Başkan Hilmi Bilgin, "Hem çevreye saygılı hem sürdürülebilir yatırımlar hem de çevreyi korumak adına diğer altyapı üstyapı projelerinin yanı sıra şehrimizi ve ülkemizi geleceğe taşımak adına su kaynaklarımızın korunmasına büyük önem veriyoruz. Sivas Belediyesi olarak 2009 yılı Şubat ayında tamamlanarak işletmeye alınan Kentsel Atık Su Arıtma Tesisimiz ile şehir merkezinde oluşan atık suyun tamamına yakınını toplayarak Atık su Arıtma Tesisimizde arıtıyoruz. Ancak, Kızılırmak Nehri'nin sol kıyılarında bulunan yerleşimlerin atık suyunun mevcut atık su arıtma tesisimize bağlantısı bulunmuyordu. Kızılırmak Nehri'nin sağ kıyılarında bulunan mevcut hat ise topografik şartlardan dolayı bazı bölgelerden atık suyu toplayamıyor, mevcut hattın kapasitesi bazı bölgelerde yetersiz kalıyordu. Bu sebeple, Sivas şehir merkezinin tamamının ve yeni yerleşim yerlerinin atık su arıtma tesisine bağlanması ve dolayısıyla Kızılırmak'ın su kalitesinin korumak için bu projeyi hayata geçirdik" dedi.

'BU HAVZAYI KORUMUŞ OLACAĞIZ'

Kolektör hattı projesinin toplam maliyetinin 10,2 milyon euro olduğunu belirten Bilgin, "Bunun yüzde 61'i Avrupa Birliği, yüzde 16'sı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve yüzde 23'ü ise belediyemiz tarafından finanse edilmektedir. Ekim 2020'den bu yana devam eden projemizin tamamlanması aşamasına yakın bir dönemdeyiz. Şu aşamada, projemizle ilgili gelişmeleri paylaşabiliyor olmaktan çok mutluyuz. Proje tamamlandığında, şehir merkezimizde oluşan atık suların tamamının toplanması ile birlikte sadece Sivas geçiş güzergâhı değil, tüm ülkemizi etkileyecek bu havzayı korumuş olacağız" diye konuştu.

'REKREASYON PROJESİNE BAŞLANACAK'

Kolektör hattının tamamlanmasının ardından kent için prestij niteliğinde olan ve 'kızıl elma' olarak nitelendirilen Kızılırmak Projesi'nin etaplar halinde uygulanmasına başlanacağını duyuran Başkan Bilgin, "Bölgede yaklaşık 2,5 milyon metrekarelik alanın imarı gerçekleştirildi. Kızılırmak Projesi çok kapsamlı, maliyetli ve uzun soluklu bir proje. İçerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarından, sosyal alanlara, çocuk akademisine, gastronomiden bilim müzesine, konaklama yerlerine kadar çok kapsamlı bir proje olacak. Ancak bu kısa süreli değil uzun soluklu ve etaplar halinde yürütülecek bir çalışma olacak" ifadelerini kullandı.