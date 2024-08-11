Sivasspor Asbaşkanı kazada yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Sivas- Ankara kara yolu Sıcak Çermik Kaplıcası yakınlarında Yıldız Köprüsü üzerinde meydana geldi. Süper Lig'de oynanacak olan Sivasspor-Trabzonspor maçını izlemek için Sivas'a gelen İsmail Yıldız'ın kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün demirlerine çarptı.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yıldız sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivasspor Kulübünde de kaza ile ilgili yapılan açıklamada, "As başkanımız İsmail Yıldız, bu akşam Net Global Sivasspor'umuz ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi izlemek için İstanbul'dan Sivas'a gelirken Sıcak Çermik Kaplıcası mevkiinde trafik kazası geçirmiştir. Sayın Yıldız, hastaneye kaldırılırken sağlık durumunda bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.