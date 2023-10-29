Sivas’ta 100 yıl sonra aynı fotoğraf karesini oluşturdular

29 Ekim 1923 tarihinde Ankara'dan Sivas Valiliğine gelen telgraf haberi üzerine hükümet binası önünde toplanarak Cumhuriyeti kutlayan Sivaslıların bir arada olduğu fotoğraf, 100 yıl sonra aynı bina önünde aynı heyecan ve kararlılıkla Cumhuriyetin 100. Yılını kutlayan İl protokolü ve Sivaslıları bir araya getirdi.

CUMHURİYETİN TEMELLERİ BURADA ATILDI

Fotoğrafın çekilmesinin ardından duygu ve düşüncelerini aktaran Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, millî mücadele yıllarında Sivas'ın ayrı bir yeri ve önemi olduğunu vurgulayarak, "Sivas halkı idarecisiyle, askerî erkânıyla, halkıyla el ele bir tutum sergileyerek Türk Devleti'nin bağımsızlık mücadelesinde zafere giden yolu açmış, Cumhuriyetin temelleri de burada atılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi' sözü de bu kentin önemini daha çok ortaya koymaktadır" dedi.

SİVASLILAR 100 YIL ÖNCEKİ RUHLA CUMHURİYETE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Şehir olarak 100. Yıla özgü birçok etkinlik gerçekleştirildiğini anımsatan Vali Şimşek, halkın coşku içerisinde bunlara iştirak ettiğini ve bu ruhun hiç sönmeyeceğini söyledi. Vali Yılmaz Şimşek, "Cumhuriyetimizin 100. yaşını büyük coşku ve heyecanla kutluyoruz. Sivaslılar 100 yıl önceki ruhla Cumhuriyete sahip çıkmaya devam ediyor. Sivas Cumhuriyet şehri. Cumhuriyete giden yolda önemli bir kilometre taşı. Sivas, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına tam 108 gün boyunca ev sahipliği yapmış ve bu şehirde Cumhuriyete giden yolda millî mücadele için önemli kararlar alınmış. O nedenle farklı heyecan içerisindeyiz. Tüm Sivaslılara Cumhuriyete sahip çıktıkları için bu ruhu, heyecanı yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Sivas, bundan sonra da aynı ruh ve inançla vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize sahip çıkmaya, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden her türlü zorluk karşısında mücadele ederek çalışkan, özverili ve vatansever duruşunu sergilemeye devam edecektir. Milletimizin ve Sivaslıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Millî Mücadelede ve Cumhuriyetin kuruluşundaki süreçte büyük fedakârlıklar gösterildiğini de anımsatan Vali Şimşek, "Cumhuriyetimize nice yüz yıllar diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu.