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Giriş Tarihi: 5.12.2023 18:49

Sivas'ta 97 bin 200 makaron yakalandı

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 97 bin 200 makaron ele geçirildi.

AA
Sivas’ta 97 bin 200 makaron yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik bir ikamet, eklentileri, depo ve bir araçta arama yaptı.

Aramalarda 95 bin 800'ü boş ve 1400'ü dolu olmak üzere 97 bin 200 makaron, 15 kilogram kaçak tütün ve 335 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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Sivas'ta 97 bin 200 makaron yakalandı
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