Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta açık maden ocağında patlama! 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 26.5.2025 20:32 Son Güncelleme: 26.5.2025 20:33

Sivas’ta açık maden ocağında patlama! 1 ölü 2 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde kömür ocağında meydana gelen patlamada İran uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta açık maden ocağında patlama! 1 ölü 2 yaralı

Olay, ilçeye bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası'ndaki açık kömür ocağında yaşandı. Kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlamada İran uyruklu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kömür ocağının yaklaşık 5 yıldır faaliyette olduğu ve çoğu yabancı uyruklu 15 kişi çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas’ta açık maden ocağında patlama! 1 ölü 2 yaralı
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