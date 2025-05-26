Sivas’ta açık maden ocağında patlama! 1 ölü 2 yaralı

Olay, ilçeye bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası'ndaki açık kömür ocağında yaşandı. Kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlamada İran uyruklu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kömür ocağının yaklaşık 5 yıldır faaliyette olduğu ve çoğu yabancı uyruklu 15 kişi çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.