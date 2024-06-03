Sivas’ta bir kişi baba ve iki oğlunu tüfekle vurdu

Olay, Şarkışla ilçesine bağlı Kayapınar köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Sefa S. daha önce husumet yaşadığı baba Behzat Arslan ile oğulları Oğuz ve Samet Arslan'ı evlerinin önünde tüfekle vurdu. Olay ailenin yakınları tarafından sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Yaralanan baba ve iki oğlu sağlık ekipleri tarafından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.