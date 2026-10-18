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Giriş Tarihi: 18.10.2026 15:33

Sivas'ta cezaevi nakil aracı devrildi: 7 kişi yaralandı

Erzurum'dan Ankara'ya giden cezaevi nakil aracı Sivas'ın İmranlı ilçesinde devrildi. Yan yatan araçta sıkışan 1 kişi ekiplerce kurtarılırken, yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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İHA
Sivas’ta cezaevi nakil aracı devrildi: 7 kişi yaralandı
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Sivas-Erzincan kara yolunda, Sivas'ın İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkisinde feci kaza meydana geldi. Erzurum'dan hareket edip Ankara'ya gitmekte olan 06 HC 8856 plakalı cezaevi nakil aracı bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Araçta sıkışan bir kişi, jandarma ekipleri ve İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yedi kişinin yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SİVAS #ERZURUM #ANKARA
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Sivas'ta cezaevi nakil aracı devrildi: 7 kişi yaralandı
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