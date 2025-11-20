Sivas’ta dev kartalı misafir etti: ’Kartalcık kartalcık’ diye seslendiği anları kayıt altına aldı!

'ÇOK BÜYÜK BİR HAYVANDI'

Kartalı bulduklarında bitkin bir halde olduğunu söyleyen Deniz Çaykara, "Kartalı iş yerimizin bahçesinde yaralı bir halde bulduk. Kartalı içeri alarak iş yerimizde muhafaza altına aldık. Daha sonra ise doğa koruma ekiplerine haber vererek, kartalı onlara teslim ettik. Kartalı bulduğumuzda bitkin bir haldeydi. Ben şans eseri kartalın bahçemize düştüğünü fark ettim. Hayvan, doğal olarak bize ilk önce saldırmak istedi. Montumu çıkartıp, kartalı o şekilde tutabildim. Daha önce kartalı bu kadar yakından görmemiştim. Çok büyük bir hayvandı. Kartalı görenler ilk önce çok şaşırdı. Kartala su ve yemek verdik ama yiyip içmedi. Görüntüler sosyal medyada beğeni aldı. Bu görüntüler ise insanın içini ısıttı. Yaralı bir hayvana sahip çıkmak güzel bir duygu" dedi.