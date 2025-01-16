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Giriş Tarihi: 16.1.2025 02:01

Sivas’ta doğal gaz zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Sivas’ta 3 katlı bir apartmanının en üst katındaki evde bulunan 4 kişi doğal gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

İHA
Sivas’ta doğal gaz zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, akşam saatlerinde Örtülüpınar Mahallesi'nde 3 katlı apartmanının en üst katında meydana geldi.

Evde bulunan 64 yaşındaki G.Y., 62 yaşındaki M.Y, 38 yaşındaki B.Y. ve 17 yaşındaki E.B. doğal gazdan zehirlendi. İddiaya göre ev halkının bitkin halde komşularını arayarak "Biz zehirlendik galiba" demesi üzerine komşu ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine doğal gaz, sağlık ve polis ekipleri geldi. Aynı aileden 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas’ta doğal gaz zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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