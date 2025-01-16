Sivas’ta doğal gaz zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, akşam saatlerinde Örtülüpınar Mahallesi'nde 3 katlı apartmanının en üst katında meydana geldi.

Evde bulunan 64 yaşındaki G.Y., 62 yaşındaki M.Y, 38 yaşındaki B.Y. ve 17 yaşındaki E.B. doğal gazdan zehirlendi. İddiaya göre ev halkının bitkin halde komşularını arayarak "Biz zehirlendik galiba" demesi üzerine komşu ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine doğal gaz, sağlık ve polis ekipleri geldi. Aynı aileden 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.