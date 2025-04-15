Sivas’ta feci ölüm: Çok sayıda araç üzerinden geçti!

Ekipler, yayaya çarparak ölümüne sebep olduğu değerlendirilen araç ve sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. Ölen kişinin cenazesi yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.