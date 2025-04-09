Sivas’ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 14.00 sıralarında Kümbet Mahallesi 3'üncü Sokak'ta bulunan Gazipaşa Ortaokulu'nda yaşandı. Okulda 5'inci sınıf öğrencileri, evlerinden getirilen yiyeceklerle düzenlenen kermes kapsamında kek ve kurabiyeden yedi.

Öğrencilerde bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görülmesi üzerine öğretmenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan 13 öğrenci tedbir amaçlı olarak sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.