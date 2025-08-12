Sivas’ta hafif ticari araç devrildi! 6 yaralı

Kaza, İmranlı ilçesi Boğanak köyü yakınlarında meydana geldi. H.F. yönetimindeki hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına şarampole devrildi. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.F., Z.A., R.F., Ş.A. ve E.A. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla İmranlı ve Zara devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.